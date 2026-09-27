La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 28 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Doruk vorrebbe riappacificarsi con Asiye, ma lei non è disposta a perdonarlo per averla trascurata nei momenti difficili. Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella.
Nel frattempo, Emir riapre gli occhi e si sveglia dal coma, ma Ilknur decide di non rivelarlo a Sengul, per poterla ricattare.