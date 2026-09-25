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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV25 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 25 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 25 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 25 settembre

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ilknur ha invitato a cena la famiglia Eren al completo. Durante la serata l’atteggiamento sprezzante di Emir, nipote della padrona di casa, fa degenerare la situazione: il ragazzo prende di mira Omer, Ogulcan e Aybike, deridendoli per le loro umili origini e per essere riusciti a frequentare il Liceo Ataman grazie a una borsa di studio.

Nel frattempo, Sengul viene a conoscenza del doloroso passato di Ilknur e della ferita ancora aperta per la tragica scomparsa della figlia.

Infine, la tensione raggiunge il culmine durante una discussione tra i giovani. Emir oltrepassa ogni limite accusando i cugini di approfittarsi della fragilità di Ilknur.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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