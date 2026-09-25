La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Ilknur ha invitato a cena la famiglia Eren al completo. Durante la serata l’atteggiamento sprezzante di Emir, nipote della padrona di casa, fa degenerare la situazione: il ragazzo prende di mira Omer, Ogulcan e Aybike, deridendoli per le loro umili origini e per essere riusciti a frequentare il Liceo Ataman grazie a una borsa di studio.

Nel frattempo, Sengul viene a conoscenza del doloroso passato di Ilknur e della ferita ancora aperta per la tragica scomparsa della figlia.

Infine, la tensione raggiunge il culmine durante una discussione tra i giovani. Emir oltrepassa ogni limite accusando i cugini di approfittarsi della fragilità di Ilknur.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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