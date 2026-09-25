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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV25 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 26 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda sabato 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 26 settembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 26 settembre

Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa su una pietra e sviene. Il ragazzo viene trasportato in ospedale in fin di vita.

Akif mette alla prova il nuovo legame fraterno tra Doruk e Kaan con lo stratagemma di una maglia autografata.

Preoccupato per Emir, Orhan si precipita in ospedale e scopre che il ragazzo ha subito un trauma cranico ed è in coma.

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