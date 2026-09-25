La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa su una pietra e sviene. Il ragazzo viene trasportato in ospedale in fin di vita.

Akif mette alla prova il nuovo legame fraterno tra Doruk e Kaan con lo stratagemma di una maglia autografata.

Preoccupato per Emir, Orhan si precipita in ospedale e scopre che il ragazzo ha subito un trauma cranico ed è in coma.

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