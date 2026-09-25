La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 26 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa su una pietra e sviene. Il ragazzo viene trasportato in ospedale in fin di vita.
Akif mette alla prova il nuovo legame fraterno tra Doruk e Kaan con lo stratagemma di una maglia autografata.
Preoccupato per Emir, Orhan si precipita in ospedale e scopre che il ragazzo ha subito un trauma cranico ed è in coma.