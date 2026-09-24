Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV24 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 23 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 23 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 23 settembre

Cihan Simsek (Ogulcan) e Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Cihan Simsek (Ogulcan) e Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Ilknur e Burhan si recano al pollaio per portare provviste e doni alla famiglia Eren. Nel frattempo, Resul accompagna Suzan in un negozio per acquistarle un abito elegante, in quanto la donna si era macchiata.

L'evento viene presto riferito a Nebahat, la quale discute con Ayla per spingerla a non concedere il divorzio a Resul. Intanto, all'Ataman College, il preside Burak organizza una gara di paintball, innescando nuove provocazioni e ostilità tra Omer e Tolga.

Cemile affronta Tolga provocando la rottura definitiva del loro rapporto. Infine, Aybike trova un punto d'incontro con Berk.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto