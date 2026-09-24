La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Cihan Simsek (Ogulcan) e Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Ilknur e Burhan si recano al pollaio per portare provviste e doni alla famiglia Eren. Nel frattempo, Resul accompagna Suzan in un negozio per acquistarle un abito elegante, in quanto la donna si era macchiata.

L'evento viene presto riferito a Nebahat, la quale discute con Ayla per spingerla a non concedere il divorzio a Resul. Intanto, all'Ataman College, il preside Burak organizza una gara di paintball, innescando nuove provocazioni e ostilità tra Omer e Tolga.

Cemile affronta Tolga provocando la rottura definitiva del loro rapporto. Infine, Aybike trova un punto d'incontro con Berk.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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