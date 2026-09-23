Aybike e Berk sono sempre più affiatati e Berk comunica a sua madre che è la sua fidanzata. Intanto, Ayla riceve la telefonata di Resul che la sollecita a firmare i documenti del divorzio.

La donna si presenta alla cena di affari dove Resul ha portato Suzan e comunica al marito che non gli concederà il divorzio. Alla cena sono presenti anche Akif e Nabahat.

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