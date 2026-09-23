La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 24 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Aybike e Berk sono sempre più affiatati e Berk comunica a sua madre che è la sua fidanzata. Intanto, Ayla riceve la telefonata di Resul che la sollecita a firmare i documenti del divorzio.
La donna si presenta alla cena di affari dove Resul ha portato Suzan e comunica al marito che non gli concederà il divorzio. Alla cena sono presenti anche Akif e Nabahat.