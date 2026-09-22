La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 23 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Resul accompagna Suzan in un negozio per acquistarle un abito elegante. Nel frattempo, Nebahat lo viene a sapere e discute con Ayla per spingerla a non concedere il divorzio a Resul.
All'Ataman College, il preside Burak comunica l'organizzazione di una gara di paintball, innescando nuove ostilità palesi tra Omer e Tolga. Cemile, dopo essere stata messa in guardia da Omer affronta Tolga provocando la rottura definitiva del loro rapporto.