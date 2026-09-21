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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV21 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 21 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 21 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 21 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 21 settembre

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Orhan non riesce a sopportare il peso del segreto sulla morte di Kadir. Intanto Harika e Ogulcan continuano a ingegnarsi per raccogliere i soldi della retta scolastica, ma la situazione si risolve inaspettatamente quando Resul decide di farsene carico.

L'entusiasmo spinge Harika a dichiarare il suo amore a Ogulcan e i due iniziano una relazione. Nel frattempo, Mazlum e Omer trovano impiego come facchini in un mobilificio, ma un violento scontro tra Omer e Tolga finisce per danneggiare un arredamento di grande valore, lasciandoli con un ingente debito da ripagare.

Per aiutarli, Mazlum prende una decisione sofferta: vende la sua casa e sceglie di trasferirsi a Smirne insieme a Talya. Anche Doruk e Asiye restano divisi dal dramma che ha coinvolto le loro famiglie.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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