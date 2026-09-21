La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 21 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Orhan non riesce a sopportare il peso del segreto sulla morte di Kadir. Intanto Harika e Ogulcan continuano a ingegnarsi per raccogliere i soldi della retta scolastica, ma la situazione si risolve inaspettatamente quando Resul decide di farsene carico.

L'entusiasmo spinge Harika a dichiarare il suo amore a Ogulcan e i due iniziano una relazione. Nel frattempo, Mazlum e Omer trovano impiego come facchini in un mobilificio, ma un violento scontro tra Omer e Tolga finisce per danneggiare un arredamento di grande valore, lasciandoli con un ingente debito da ripagare.

Per aiutarli, Mazlum prende una decisione sofferta: vende la sua casa e sceglie di trasferirsi a Smirne insieme a Talya. Anche Doruk e Asiye restano divisi dal dramma che ha coinvolto le loro famiglie.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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