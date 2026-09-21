Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Doruk tenta di riappacificarsi con Asiye, ma lei non è disposta a perdonarlo. Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella, mentre Emir si sveglia dal coma.

Ogulcan viene scarcerato e tutti si preparano a riabbracciarlo.

Kaan riesce a ritrovare Emel e a riportarla sana e salva dalla sua famiglia. Nel frattempo, Harika affronta Resul e scopre che l'uomo ha licenziato Suzan.

Sengul dopo il tentativo di dare in adozione Emel, fa credere di essersi trasferita dalla sorella, in realtà vive in strada.

Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Il ragazzo le sottrae il telefono e la rinchiude in casa, impedendole di andarsene.

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