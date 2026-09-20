La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 21 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Orhan non riesce ad accettare di dover tacere sulla morte di Kadir per proteggere i ragazzi. Sengul lo convince di mantenere il silenzio. Intanto Harika e Ogulcan proseguono nella raccolta dei soldi della retta scolastica, ma Resul decide di farsene carico.
Harika si convince a dichiarare i propri sentimenti a Ogulcan, dando inizio alla loro relazione. Nel frattempo Mazlum e Omer iniziano un nuovo lavoro come facchini in un mobilificio.