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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV18 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 18 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 18 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 18 settembre

Ogun Kaptanoglu (Resul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ogun Kaptanoglu (Resul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nebahat dopo la forte caduta, viene portata d'urgenza in ospedale. I ragazzi delle famiglie Eren e Atakul scoprono che è precipitata perchè Orhan l'ha spinta accidentalmente durante uno scontro con Akif.

Orhan ha scoperto che Melisa è coinvolta nella morte di Kadir e che Akif ha cercato di fermarlo prima che la denunciasse. Omer, Asiye, Aybike e Ogulcan difendono Orhan, mentre Doruk e Kaan, sconvolti dall'accaduto e riavvicinati dalla stessa rabbia, si schierano contro di loro.

Il gruppo, infatti, si divide così in due fazioni familiari. Infine, Nebahat viene dimessa dall'ospedale e Orhan lascia la scuola trovando lavoro in un supermercato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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