Nebahat dopo la forte caduta, viene portata d'urgenza in ospedale. I ragazzi delle famiglie Eren e Atakul scoprono che è precipitata perchè Orhan l'ha spinta accidentalmente durante uno scontro con Akif.

Orhan ha scoperto che Melisa è coinvolta nella morte di Kadir e che Akif ha cercato di fermarlo prima che la denunciasse. Omer, Asiye, Aybike e Ogulcan difendono Orhan, mentre Doruk e Kaan, sconvolti dall'accaduto e riavvicinati dalla stessa rabbia, si schierano contro di loro.

Il gruppo, infatti, si divide così in due fazioni familiari. Infine, Nebahat viene dimessa dall'ospedale e Orhan lascia la scuola trovando lavoro in un supermercato.

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