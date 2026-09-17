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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV17 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 18 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 18 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 18 settembre dalle 16:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 18 settembre

Eren Oren (Kaan) e Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Oren (Kaan) e Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nebahat è caduta dal secondo piano durante la festa a scuola ed è priva di sensi. Viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.

Orhan l'ha spinta accidentalmente durante uno scontro con Akif. Quest'ultimo sostiene che il litigio sia scoppiato dopo aver accusato Orhan di un furto a scuola, ma mente per coprire la verità. In realtà, Orhan ha scoperto che Melisa è coinvolta nella morte di Kadir, e Akif l'ha fermato prima che la denunciasse.

Infine, Doruk e Kaan si schierano contro Omer, Asiye, Aybike e Ogulcan.

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