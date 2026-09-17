Nebahat è caduta dal secondo piano durante la festa a scuola ed è priva di sensi. Viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.

Orhan l'ha spinta accidentalmente durante uno scontro con Akif. Quest'ultimo sostiene che il litigio sia scoppiato dopo aver accusato Orhan di un furto a scuola, ma mente per coprire la verità. In realtà, Orhan ha scoperto che Melisa è coinvolta nella morte di Kadir, e Akif l'ha fermato prima che la denunciasse.

Infine, Doruk e Kaan si schierano contro Omer, Asiye, Aybike e Ogulcan.

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