La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Suzan si trova a lavorare come assistente di Resul. Omer si mostra freddo verso Susen, mentre lei finge di essere fidanzata con Kaan. Lara cerca di attirare l'attenzione di Doruk, ma Asiye le fa capire di cambiare atteggiamento.

Nel frattempo, Berk riesce a riavvicinarsi ad Aybike, ma quando i ragazzi si trovano di fronte alle rispettive madri, emergono alcuni rancori e Ayla scopre che Aybike è figlia di Sengul.

Harika se ne va di casa e Ogulcan la porta a casa sua di nascosto. Cemile presenta Tolga a Mete, ma Tolga non apprezza la confidenza che c'è tra i due.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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