La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 16 settembre dalle 16:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suzan viene assunta da Resul come sua assistente. Omer si mostra freddo verso Susen, mentre lei è finge di essere fidanzata con Kaan.
Berk riesce a riavvicinarsi ad Aybike, ma quando i ragazzi si trovano di fronte alle rispettive madri, emergono i rancori e Ayla scopre che Aybike è figlia di Sengul.
Harika se ne va di casa e Ogulcan la porta a casa sua senza dirlo ai suoi genitori. Cemile presenta Tolga a Mete, ma Tolga non apprezza la loro confidenza e proibisce a Mete di andare a casa delle ragazze in sua assenza.