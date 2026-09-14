Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Il peso del segreto sulla morte di Kadir continua a tormentare Orhan.



Harika e Ogulcan continuano a ingegnarsi per raccogliere i soldi della retta scolastica.



Mazlum e Ömer iniziano un nuovo lavoro come facchini in un mobilificio, ma una violenta lite tra Ömer e Tolga provoca il danneggiamento di un costoso arredamento.



Asiye va a fare le pulizie a casa della signora Ilknur, la quale si mostra molto gentile con lei e la piccola Emel.



Ogulcan vive con entusiasmo la sua relazione con Harika.



Resul accompagna Suzan in un negozio per acquistarle un abito elegante, coprendo interamente la spesa di tasca propria. L'evento viene presto riferito a Nebahat.



Cemile, dopo essere stata messa in guardia da Ömer riguardo a una misteriosa questione finanziaria, affronta Tolga provocando la rottura definitiva del loro rapporto.



Infine, Aybike trova un punto d'incontro con Berk imponendo patti di totale onestà.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google