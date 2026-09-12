Berk è disperato e tenta in tutti i modi di capire perché Aybike lo abbia allontanato così all'improvviso. Dopo tanta insistenza, la ragazza gli dice freddamente di non amarlo più.



Tolga confessa a Cemile di essere innamorato di lei, lasciandola senza parole.

Nel mentre, Orhan ha paura che il proprietario voglia vendere la casa e sfrattare la sua famiglia.

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