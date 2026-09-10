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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV10 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 10 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 10 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 10 settembre

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Akif mette Kaan in allerta: teme che Susen nutra ancora dei sentimenti per Omer. Nel frattempo, Doruk e Asiye si riavvicinano.

Sengul trova per caso un cellulare che mostra un video particolare: racconta la verità sull'incidente costato la vita a Kadir. Sconvolta si rivolge ad Akif, che le confessa che alla guida dell'auto c'era Melisa.

Akif le offre una casa e del denaro in cambio della promessa di non denunciare l'accaduto. A scuola vengono comunicati i risultati dell'esame per la borsa di studio: sia Omer che Harika vengono bocciati.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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