La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Akif mette Kaan in allerta: teme che Susen nutra ancora dei sentimenti per Omer. Nel frattempo, Doruk e Asiye si riavvicinano.

Sengul trova per caso un cellulare che mostra un video particolare: racconta la verità sull'incidente costato la vita a Kadir. Sconvolta si rivolge ad Akif, che le confessa che alla guida dell'auto c'era Melisa.

Akif le offre una casa e del denaro in cambio della promessa di non denunciare l'accaduto. A scuola vengono comunicati i risultati dell'esame per la borsa di studio: sia Omer che Harika vengono bocciati.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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