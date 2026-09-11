La professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale realizzato dalla classe.

Nel frattempo, Sengul decide di andare a dare una lezione alla madre di Berk per aver offeso Aybike. La vede in lacrime in un Centro Estetico e non può far altro che consolarla, la donna, infatti, sta per divorziare. Le due poi diventeranno amiche.

Infine, Asiye si reca a fare le pulizie a casa di una donna e si trova a pulire anche le finestre. Quando Doruk la vede sul davanzale, sale a fermarla e scopre che la casa è di Inci, un'amica di Nebahat.

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