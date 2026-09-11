La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 12 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale realizzato dalla classe.
Nel frattempo, Sengul decide di andare a dare una lezione alla madre di Berk per aver offeso Aybike. La vede in lacrime in un Centro Estetico e non può far altro che consolarla, la donna, infatti, sta per divorziare. Le due poi diventeranno amiche.
Infine, Asiye si reca a fare le pulizie a casa di una donna e si trova a pulire anche le finestre. Quando Doruk la vede sul davanzale, sale a fermarla e scopre che la casa è di Inci, un'amica di Nebahat.
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