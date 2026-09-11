Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV11 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda sabato 12 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 12 settembre dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 settembre

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale realizzato dalla classe.

Nel frattempo, Sengul decide di andare a dare una lezione alla madre di Berk per aver offeso Aybike. La vede in lacrime in un Centro Estetico e non può far altro che consolarla, la donna, infatti, sta per divorziare. Le due poi diventeranno amiche.

Infine, Asiye si reca a fare le pulizie a casa di una donna e si trova a pulire anche le finestre. Quando Doruk la vede sul davanzale, sale a fermarla e scopre che la casa è di Inci, un'amica di Nebahat.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

I più visti del giorno

Leggi anche