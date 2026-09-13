La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 14 settembre dalle 15:55 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Susen è in difficoltà a mantenere il segreto sulla morte di Kadir e così, Kaan, obbligato da Akif, mette in atto un piano per allontanare la ragazza da Omer.
Nel frattempo, dagli Eren si presenta un tale Haluk che dice di essere il nuovo proprietario della casa, ottenuta come risarcimento per una truffa subita dal costruttore Ferhat.
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