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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV14 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 14 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 14 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 14 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 14 settembre

Su Burcu Coskun (Asiye) e Berk Ali Catal (Tolga) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) e Berk Ali Catal (Tolga) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Susen è sempre più tormentata dal peso del segreto sulla morte di Kadir, e si ritrova al centro di un piano creato da Kaan, il quale vuole allontanarla da Omer per gelosia. Il ragazzo nasconde nel libro di Omer un braccialetto portafortuna identico a quello rubato a Susen.

La verità viene presto svelata grazie alle immagini della videocamera che ha ripreso Kaan mentre nascondeva il bracciale. Furiosa, Susen decide di confessare tutto a Omer, ma Kaan tenta di impedirglielo arrivando a ferirsi. In ospedale, il ragazzo ammette a Omer di aver agito per gelosia e gli rivela la sua relazione con Susen.

Nel frattempo, dagli Eren si presenta Haluk, che sostiene di essere il nuovo proprietario della loro casa, ottenuta come risarcimento per una truffa subita dal costruttore Ferhat.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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