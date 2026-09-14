La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 14 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Su Burcu Coskun (Asiye) e Berk Ali Catal (Tolga) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Susen è sempre più tormentata dal peso del segreto sulla morte di Kadir, e si ritrova al centro di un piano creato da Kaan, il quale vuole allontanarla da Omer per gelosia. Il ragazzo nasconde nel libro di Omer un braccialetto portafortuna identico a quello rubato a Susen.

La verità viene presto svelata grazie alle immagini della videocamera che ha ripreso Kaan mentre nascondeva il bracciale. Furiosa, Susen decide di confessare tutto a Omer, ma Kaan tenta di impedirglielo arrivando a ferirsi. In ospedale, il ragazzo ammette a Omer di aver agito per gelosia e gli rivela la sua relazione con Susen.

Nel frattempo, dagli Eren si presenta Haluk, che sostiene di essere il nuovo proprietario della loro casa, ottenuta come risarcimento per una truffa subita dal costruttore Ferhat.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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