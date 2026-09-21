La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 22 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asiye va a fare le pulizie a casa della signora Ilknur, la quale si mostra molto gentile con lei e la piccola Emel. Ilknur e il marito stanno per partire ma quando il volo viene cancellato, questi tornano a casa e trovano degli estranei. Burhan a quel punto spara accidentalmente a Emel.
Fortunatamente, la bambina viene soccorsa e la ferita non risulta grave. Nel frattempo, Ogulcan vive con entusiasmo la sua relazione con Harika. Mentre la riaccompagna a casa da scuola, i due notano un'auto di lusso nel quartiere: si tratta di Resul, che ha riaccompagnato a casa Suzan.