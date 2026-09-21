Asiye va a fare le pulizie a casa della signora Ilknur, la quale si mostra molto gentile con lei e la piccola Emel. Ilknur e il marito stanno per partire ma quando il volo viene cancellato, questi tornano a casa e trovano degli estranei. Burhan a quel punto spara accidentalmente a Emel.

Fortunatamente, la bambina viene soccorsa e la ferita non risulta grave. Nel frattempo, Ogulcan vive con entusiasmo la sua relazione con Harika. Mentre la riaccompagna a casa da scuola, i due notano un'auto di lusso nel quartiere: si tratta di Resul, che ha riaccompagnato a casa Suzan.

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