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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV21 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 22 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 22 settembre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Asiye va a fare le pulizie a casa della signora Ilknur, la quale si mostra molto gentile con lei e la piccola Emel. Ilknur e il marito stanno per partire ma quando il volo viene cancellato, questi tornano a casa e trovano degli estranei. Burhan a quel punto spara accidentalmente a Emel.

Fortunatamente, la bambina viene soccorsa e la ferita non risulta grave. Nel frattempo, Ogulcan vive con entusiasmo la sua relazione con Harika. Mentre la riaccompagna a casa da scuola, i due notano un'auto di lusso nel quartiere: si tratta di Resul, che ha riaccompagnato a casa Suzan.

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