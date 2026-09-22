La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Asiye si reca a casa della signora Ilknur per svolgere le pulizie e viene accolta insieme alla piccola Emel. Quando la padrona di casa esce per prendere un volo, loro restano sole nell'abitazione.

A causa della cancellazione del volo, Ilknur e il marito Burhan rientrano e scambiandole per intruse, Burhan spara accidentalmente a Emel. Intanto, Orhan viene aggredito brutalmente dai ladri che aveva cercato di fermare al supermercato.

Nel frattempo, Ogulcan è sempre più coinvolto nella relazione con Harika e, mentre la riaccompagna, nota con lei l'auto di Resul, che ha accompagnato Suzan a casa. Sperando in un avvicinamento tra i due, Suzan invita Resul a prendere un caffè.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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