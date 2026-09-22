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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV22 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 22 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 22 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 22 settembre

Berk Ali Catal (Tolga) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Berk Ali Catal (Tolga) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Asiye si reca a casa della signora Ilknur per svolgere le pulizie e viene accolta insieme alla piccola Emel. Quando la padrona di casa esce per prendere un volo, loro restano sole nell'abitazione.

A causa della cancellazione del volo, Ilknur e il marito Burhan rientrano e scambiandole per intruse, Burhan spara accidentalmente a Emel. Intanto, Orhan viene aggredito brutalmente dai ladri che aveva cercato di fermare al supermercato.

Nel frattempo, Ogulcan è sempre più coinvolto nella relazione con Harika e, mentre la riaccompagna, nota con lei l'auto di Resul, che ha accompagnato Suzan a casa. Sperando in un avvicinamento tra i due, Suzan invita Resul a prendere un caffè.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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