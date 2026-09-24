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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV24 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 25 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 25 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 25 settembre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 25 settembre

Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ilknur organizza una cena a casa e invita la famiglia Eren, qui scoppia la tensione. I ragazzi affrontano l'arroganza del giovane Emir, il nipote di Ilknur, che umilia Omer, Ogulcan e Aybike per le loro origini e la borsa di studio al Liceo Ataman.

Nel frattempo Sengul scopre il drammatico passato della padrona di casa. Durante la serata, Emir accusa i cugini di voler sfruttare la vulnerabilità di Ilknur.

La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa.

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