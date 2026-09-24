Ilknur organizza una cena a casa e invita la famiglia Eren, qui scoppia la tensione. I ragazzi affrontano l'arroganza del giovane Emir, il nipote di Ilknur, che umilia Omer, Ogulcan e Aybike per le loro origini e la borsa di studio al Liceo Ataman.

Nel frattempo Sengul scopre il drammatico passato della padrona di casa. Durante la serata, Emir accusa i cugini di voler sfruttare la vulnerabilità di Ilknur.

La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa.

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