La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 25 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ilknur organizza una cena a casa e invita la famiglia Eren, qui scoppia la tensione. I ragazzi affrontano l'arroganza del giovane Emir, il nipote di Ilknur, che umilia Omer, Ogulcan e Aybike per le loro origini e la borsa di studio al Liceo Ataman.
Nel frattempo Sengul scopre il drammatico passato della padrona di casa. Durante la serata, Emir accusa i cugini di voler sfruttare la vulnerabilità di Ilknur.
La situazione degenera rapidamente: nel tentativo di sedare la rissa e difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che batte la testa.