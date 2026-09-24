All’Ataman College, il preside Burak annuncia una gara di paintball, che riaccende le tensioni tra Ömer e Tolga. Cemile, avvertita da Ömer riguardo a una questione finanziaria misteriosa, affronta Tolga, portando alla rottura definitiva del loro rapporto. Nel frattempo, Aybike trova un accordo con Berk, basato sulla totale onestà. La loro relazione si fa sempre più forte e Berk finalmente presenta Aybike come la sua fidanzata alla madre.



Ayla riceve una telefonata da Resul, che la spinge a firmare i documenti del divorzio. In risposta, si presenta a una cena di affari con Resul, Suzan e altri ospiti, tra cui Akif e Nabahat. Durante la cena, fa una scenata, dichiarando a Resul che non gli concederà il divorzio. Il giorno dopo, Akif mette in guardia Suzan da Resul.



I ragazzi devono partecipare a un’attività extrascolastica in un campo di paintball, ma Doruk e Asiye perdono il pulmino e devono raggiungere i compagni in auto. A metà strada, una gomma si fora e devono cambiarla, affrontando diverse difficoltà. Nonostante ciò, riescono a raggiungere i compagni e a giocare una partita di paintball in cui i sentimenti prendono il sopravvento sulla competizione.



Infine, Emel trascorre una giornata con Ilknur, che si affeziona sempre di più alla bambina e le offre la possibilità di chiamarla “mamma”.

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