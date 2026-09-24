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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV25 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 24 settembre in seconda serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 24 settembre in seconda serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 24 settembre in seconda serata di Canale 5, dopo le nuove puntate di Racconto di una notte.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 24 settembre in seconda serata

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

All’Ataman College, il preside Burak annuncia una gara di paintball, che riaccende le tensioni tra Ömer e Tolga. Cemile, avvertita da Ömer riguardo a una questione finanziaria misteriosa, affronta Tolga, portando alla rottura definitiva del loro rapporto. Nel frattempo, Aybike trova un accordo con Berk, basato sulla totale onestà. La loro relazione si fa sempre più forte e Berk finalmente presenta Aybike come la sua fidanzata alla madre.

Ayla riceve una telefonata da Resul, che la spinge a firmare i documenti del divorzio. In risposta, si presenta a una cena di affari con Resul, Suzan e altri ospiti, tra cui Akif e Nabahat. Durante la cena, fa una scenata, dichiarando a Resul che non gli concederà il divorzio. Il giorno dopo, Akif mette in guardia Suzan da Resul.

I ragazzi devono partecipare a un’attività extrascolastica in un campo di paintball, ma Doruk e Asiye perdono il pulmino e devono raggiungere i compagni in auto. A metà strada, una gomma si fora e devono cambiarla, affrontando diverse difficoltà. Nonostante ciò, riescono a raggiungere i compagni e a giocare una partita di paintball in cui i sentimenti prendono il sopravvento sulla competizione.

Infine, Emel trascorre una giornata con Ilknur, che si affeziona sempre di più alla bambina e le offre la possibilità di chiamarla “mamma”.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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