Aybike e Berk sono sempre più vicini e il ragazzo lo comunica a sua madre. Intanto, Ayla riceve la telefonata di Resul che la sollecita a firmare i documenti del divorzio. La donna si presenta alla cena di affari dove Resul ha portato Suzan.

Alla cena sono presenti anche Akif e Nabahat; Akif, il giorno dopo, mette in guardia Suzan da Resul. Nel frattempo, i ragazzi, partecipano a un'attività extrascolastica in un campo di paintball, ma Doruk e Asiye perdono il pulmino e devono raggiungerli in auto.

Infine, Emel trascorre una giornata con Ilknur, che si affeziona sempre più alla bambina e le dice che, se lo desidera, può chiamarla "mamma".

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