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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV24 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 24 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 24 settembre

Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Aybike e Berk sono sempre più vicini e il ragazzo lo comunica a sua madre. Intanto, Ayla riceve la telefonata di Resul che la sollecita a firmare i documenti del divorzio. La donna si presenta alla cena di affari dove Resul ha portato Suzan.

Alla cena sono presenti anche Akif e Nabahat; Akif, il giorno dopo, mette in guardia Suzan da Resul. Nel frattempo, i ragazzi, partecipano a un'attività extrascolastica in un campo di paintball, ma Doruk e Asiye perdono il pulmino e devono raggiungerli in auto.

Infine, Emel trascorre una giornata con Ilknur, che si affeziona sempre più alla bambina e le dice che, se lo desidera, può chiamarla "mamma".

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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