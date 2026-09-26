Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV26 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 26 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 26 settembre

Su Burcu Coskun (Asiye) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A cena, Emir accusa i cugini di sfruttare la vulnerabilità di Iknur. Nel cercare di difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che sviene per il colpo. Preoccupato, Orhan si precipita in ospedale e scopre che il ragazzo si trova in coma.

Quando lo viene a sapere, Ogulcan viene assalito dal rimorso e dalla paura delle conseguenze. Per calmarlo, sua madre gli assicura che l'indomani andrà a parlare con la famiglia del ragazzo per chiarire la vicenda. Sennur, però, ha già presentato denuncia.

Il giorno seguente, a scuola, Ogulcan viene ammanettato davanti ai compagni e portato in centrale di polizia. La tensione si riversa sui i ragazzi: Tolga e Kaan prendono di mira la famiglia Eren, provocando Omer, Asiye e Aybike.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto