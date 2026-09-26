La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Su Burcu Coskun (Asiye) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A cena, Emir accusa i cugini di sfruttare la vulnerabilità di Iknur. Nel cercare di difendere Omer, Ogulcan spinge Emir, che sviene per il colpo. Preoccupato, Orhan si precipita in ospedale e scopre che il ragazzo si trova in coma.

Quando lo viene a sapere, Ogulcan viene assalito dal rimorso e dalla paura delle conseguenze. Per calmarlo, sua madre gli assicura che l'indomani andrà a parlare con la famiglia del ragazzo per chiarire la vicenda. Sennur, però, ha già presentato denuncia.

Il giorno seguente, a scuola, Ogulcan viene ammanettato davanti ai compagni e portato in centrale di polizia. La tensione si riversa sui i ragazzi: Tolga e Kaan prendono di mira la famiglia Eren, provocando Omer, Asiye e Aybike.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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