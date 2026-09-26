La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 27 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Orhan chiede un prestito per assumere un avvocato al fine di evitare il carcere a Ogulcan. Nonostante questo il giorno dell'udienza il giudice conferma l'arresto e il ragazzo viene trasferito in prigione.
Mentre Aybike e Orhan rivivono i ricordi dei momenti più felici trascorsi con lui, Sengul torna in ospedale.
Nel frattempo, Nebahat e Akif vengono a sapere da Kaan che Omer ha colpito Doruk con un pugno.