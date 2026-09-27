Orhan vuole assumere un avvocato per evitare il carcere a Ogulcan. Tuttavia, il giudice conferma l'arresto e il ragazzo viene arrestato.

Aybike e Orhan rivivono i ricordi dei momenti più felici trascorsi con lui; Sengul torna in ospedale e si sfoga con Ilknur. Intanto, Nebahat e Akif scoprono da Kaan che Omer ha colpito Doruk con un pugno e decidono di reagire.

Successivamente, Nebahat e Akif convocano un consiglio disciplinare per ottenere l'espulsione degli Eren dalla scuola, ma il loro piano fallisce grazie all'intervento di Resul, che prende le difese dei ragazzi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE