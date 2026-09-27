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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV27 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 27 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 27 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda domenica 27 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 27 settembre

Su Burcu Coskun (Asiye) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Orhan vuole assumere un avvocato per evitare il carcere a Ogulcan. Tuttavia, il giudice conferma l'arresto e il ragazzo viene arrestato.

Aybike e Orhan rivivono i ricordi dei momenti più felici trascorsi con lui; Sengul torna in ospedale e si sfoga con Ilknur. Intanto, Nebahat e Akif scoprono da Kaan che Omer ha colpito Doruk con un pugno e decidono di reagire.

Successivamente, Nebahat e Akif convocano un consiglio disciplinare per ottenere l'espulsione degli Eren dalla scuola, ma il loro piano fallisce grazie all'intervento di Resul, che prende le difese dei ragazzi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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