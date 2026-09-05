Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 5 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Doruk e Akif tornano da Ginevra, dove Melisa è ricoverata in una clinica per curare la sua depressione e Doruk si reca subito a scuola. Anche Omer e Asiye tornano a scuola, portando con loro Emel, e l'Istituto è pieno di ricordi di Kadir. Susen, vedendoli così tristi, è preda dei rimorsi e inizia a vacillare, ma Kaan la rassicura e cerca di contenerla.

Intanto, Tolga corteggia Cemile e riesce a ottenere un invito a casa sua. Poi, alla fine delle lezioni, Susen va verso la sua nuova auto e Ogulcan le chiede se può dare un passaggio a lui e Omer. I ragazzi la portano, così, sul luogo dell'incidente di Kadir, dove continuano ad attaccare dei volantini alla ricerca di testimoni e Susen riesce a stento a nascondere il suo turbamento.

Nel frattempo, Asiye va a cercare un lavoro come donna delle pulizie e sembra che possa iniziare già dal giorno dopo. Mentre un automobilista vede il volantino attaccato da Omer dal benzinaio e ricorda di essere passato sul luogo dell'incidente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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