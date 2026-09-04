Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 4 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir è morto e i suoi cari sono in lutto. Ha luogo il funerale, e Asiye, Emel e Omer cercano di andare avanti con la vita di tutti i giorni, ma devono fare i conti con il dolore e con le difficoltà economiche.

Emel non vuole mai allontanarsi dai fratelli, perché teme che possa succedere loro qualcosa di brutto come a Kadir. Omer si reca tutti i giorni alla centrale di polizia e affigge volantini ovunque nella speranza che qualche testimone si faccia avanti e riveli chi abbia investito Kadir.

Orhan intende aiutare economicamente i propri nipoti, ma Sengul si oppone. Melisa, responsabile della morte di Kadir, non riesce a darsi pace; una sera esce di casa a piedi nudi per recarsi dai fratelli di Kadir e rivelare la verità, ma Akif la convince a rimandare e la accompagna da una zia di Nebahat.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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