La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 4 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir è morto e i suoi cari sono in lutto. Emel non vuole allontanarsi dai fratelli, perchè teme che possa succedere loro qualcosa di brutto come a Kadir.
Omer si reca tutti i giorni alla centrale di polizia nella speranza che qualche testimone riveli chi abbia investito Kadir.
Infine, Melisa, responsabile della morte di Kadir, non riesce a darsi pace. Per liberarsi di questo peso, una sera esce di casa con l'intento di andare a rivelare la verità ai fratelli di Kadir, ma Akif la ferma.
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