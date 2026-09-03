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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV03 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 4 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 4 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 4 settembre dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 4 settembre

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Kadir è morto e i suoi cari sono in lutto. Emel non vuole allontanarsi dai fratelli, perchè teme che possa succedere loro qualcosa di brutto come a Kadir.

Omer si reca tutti i giorni alla centrale di polizia nella speranza che qualche testimone riveli chi abbia investito Kadir.

Infine, Melisa, responsabile della morte di Kadir, non riesce a darsi pace. Per liberarsi di questo peso, una sera esce di casa con l'intento di andare a rivelare la verità ai fratelli di Kadir, ma Akif la ferma.

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