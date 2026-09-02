La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 3 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Kadir continua a lottare tra la vita e la morte, la sua famiglia lo veglia senza tregua in terapia intensiva. Nel frattempo, le indagini sull'incidente sono ferme: non ci sono elementi utili per risalire al responsabile.
Divorata dal senso di colpa, Melisa ottiene di poter vedere Kadir.
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