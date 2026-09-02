Yigit Kocak (Omer) e in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Mentre Kadir continua a lottare tra la vita e la morte, la sua famiglia lo veglia senza tregua in terapia intensiva. Nel frattempo, le indagini sull'incidente sono ferme: non ci sono elementi utili per risalire al responsabile.

Divorata dal senso di colpa, Melisa ottiene di poter vedere Kadir.

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