Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir si reca al luogo dell’incontro indicato nella lettera anonima, dove trova ad aspettarlo Kaan. Quest’ultimo gli mostra sul computer un filmato che dimostra come il padre sia morto per mano di Akif. Kadir promette vendetta, ma dopo aver raggiunto e picchiato Akif decide di denunciarlo, consegnando la chiavetta con la registrazione alla polizia.

Nel frattempo, la serata di studio di Melisa e Susen risulta un fallimento e le due si mettono in viaggio per tornare a casa degli Ehren. Melisa non ha la patente ma si ritrova alla guida dell’auto di Susen. Intanto Kaan, dopo aver prestato soccorso al padre, insegue Kadir insieme ad Akif. La fuga termina bruscamente quando Kadir viene investito dall’auto guidata da Melisa.

Akif ordina a Kaan di accompagnare Melisa e Susen a casa, così da metterle al sicuro. Infine, lascia Kadir davanti all’ingresso del pronto soccorso e incarica Zeynel di recarsi in ospedale per tenerlo informato sulle sue condizioni.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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