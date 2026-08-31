Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 31 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir, per garantirsi un futuro solido, inizia un lavoro come rappresentante di libri e, nel suo primo giorno, batte ogni record di vendita, decide quindi di festeggiare con la sua famiglia.

Kaan, spinto da Suzan e Harika, confessa a Omer di voler citare in giudizio Akif per ottenere il riconoscimento. Sengul origlia la conversazione e riferisce tutto a Nebahat. Quest'ultima è determinata a divorziare ma decide di informare Akif per proteggere il patrimonio dei propri figli.

Akif, furioso per la minaccia legale, affronta Kaan, lo umilia e lo caccia via dalla scuola. Ormai, sapendo la verità sulla morte di Veli, Kaan decide di lasciare una lettera a Kadir, dandogli appuntamento in un caffé per rivelargli chi ha davvero ucciso suo padre.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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