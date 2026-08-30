Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda domenica 30 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Sengul scopre che Aybike ha una relazione con Berk, e vieta alla figlia di frequentarlo. Orhan ha restituito a Berk i soldi che gli aveva prestato. Kadir lascia il lavoro al bar della scuola per andare a lavorare in libreria e Melisa lo accompagna presso un negozio di abbigliamento per scegliere un abito appropriato.

Kaan ha un diverbio con un ristoratore e i due si aggrediscono. Kaan viene portato in centrale di polizia, ma quando un agente telefona ad Akif, questo nega di essere il padre di Kaan. Suzan e Harika, si sentono in colpa per aver rivelato pubblicamente la parentela tra Kaan e Akif.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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