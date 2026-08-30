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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV30 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 30 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 30 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda domenica 30 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 30 agosto

Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul scopre che Aybike ha una relazione con Berk, e vieta alla figlia di frequentarlo. Orhan ha restituito a Berk i soldi che gli aveva prestato. Kadir lascia il lavoro al bar della scuola per andare a lavorare in libreria e Melisa lo accompagna presso un negozio di abbigliamento per scegliere un abito appropriato.

Kaan ha un diverbio con un ristoratore e i due si aggrediscono. Kaan viene portato in centrale di polizia, ma quando un agente telefona ad Akif, questo nega di essere il padre di Kaan. Suzan e Harika, si sentono in colpa per aver rivelato pubblicamente la parentela tra Kaan e Akif.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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