Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 settembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Kadir è morto e la sua scomparsa ha sconvolto la vita di tutti. Melisa si è chiusa in sé stessa e Akif teme che possa rivelare di essere la diretta responsabile della morte di Kadir e finire così in carcere.

Il Preside Burak avverte Ogulcan e Aybike che la loro retta scolastica per il semestre successivo non è stata pagata. Sengul ricorda ad Akif che l'uomo aveva promesso di coprire la retta per risarcire Orhan dopo il suo infortunio.

I ragazzi Eren si sono preparati per l'esame per la borsa di studio, ma durante la prova la situazione precipita. Harika supplica Omer di aiutarla passandole un bigliettino con la risposta ma il ragazzo viene sorpreso dal professore proprio sul fatto.

Sengul trova casualmenrte in un cellulare recuperato dalla spazzatura, un video che svela la verità sull'incidente costato la vita a Kadir.

Suzan fatica a gestire il proprio tracollo economico e discute con Harika, irremovibile che vuole proseguire gli studi nell'istituto privato. Infine, la professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale che la classe ha scelto di realizzare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google