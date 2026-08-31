La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 1 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir si presenta all'appuntamento e ad aspettarlo trova Kaan. Il ragazzo gli mostra sul computer il video che dimostra la morte di suo padre per mano di Akif.
Kadir promette vendetta, ma dopo aver raggiunto e picchiato Akif decide di denunciarlo, consegnando la chiavetta con la registrazione alla polizia.
Kaan, che intanto aveva soccorso il padre, insegue con la macchina Kadir, poi quest'ultimo viene travolto all'auto guidata da Melisa. Akif chiede al figlio di portare a casa Melisa e Susen, per proteggere la figlia, e poi lascia Kadir davanti l'ingresso del pronto soccorso.
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