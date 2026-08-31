Kadir si presenta all'appuntamento e ad aspettarlo trova Kaan. Il ragazzo gli mostra sul computer il video che dimostra la morte di suo padre per mano di Akif.

Kadir promette vendetta, ma dopo aver raggiunto e picchiato Akif decide di denunciarlo, consegnando la chiavetta con la registrazione alla polizia.

Kaan, che intanto aveva soccorso il padre, insegue con la macchina Kadir, poi quest'ultimo viene travolto all'auto guidata da Melisa. Akif chiede al figlio di portare a casa Melisa e Susen, per proteggere la figlia, e poi lascia Kadir davanti l'ingresso del pronto soccorso.

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