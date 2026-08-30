La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 31 agosto dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir per costruirsi un futuro solido, inizia a lavorare come rappresentante di libri e, nel suo primo giorno, batte ogni record di vendita.
Kaan confessa a Omer di voler citare in giudizio Akif per ottenere il riconoscimento. Sengul origlia la conversazione e riferisce tutto a Nebahat.
Nebahat è sempre più convinta riguardo il divorzio, decide di informare Akif per proteggere il patrimonio dei propri figli. Akif, furioso per la minaccia legale, affronta Kaan, lo umilia e lo caccia via dalla scuola.
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