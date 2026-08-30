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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV30 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 31 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 31 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 31 agosto dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 31 agosto

Eren Ören (Kaan Atakul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Ören (Kaan Atakul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Kadir per costruirsi un futuro solido, inizia a lavorare come rappresentante di libri e, nel suo primo giorno, batte ogni record di vendita.

Kaan confessa a Omer di voler citare in giudizio Akif per ottenere il riconoscimento. Sengul origlia la conversazione e riferisce tutto a Nebahat.

Nebahat è sempre più convinta riguardo il divorzio, decide di informare Akif per proteggere il patrimonio dei propri figli. Akif, furioso per la minaccia legale, affronta Kaan, lo umilia e lo caccia via dalla scuola.

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