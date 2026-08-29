Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV29 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda domenica 30 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 30 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 agosto

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul scopre che Aybike ha una relazione con Berk, e vieta alla figlia di frequentarlo, ma la ragazza continua a parlarci di nascosto. Orhan, spinto da Sengul, ha restituito al ragazzo i soldi che gli aveva prestato.

Kadir lascia il lavoro al bar della scuola per andare a lavorare in libreria. Nel frattempo, Kaan ha un diverbio con un ristoratore e i due si affrontano fisicamente.

Kaan viene portato in centrale di polizia, un agente telefona ad Akif, ma lui nega di essere il padre. Kaan consegna il compito di scienze in bianco, rifiutando l'aiuto di Omer, che si era proposto di farlo copiare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche