Sengul scopre che Aybike ha una relazione con Berk, e vieta alla figlia di frequentarlo, ma la ragazza continua a parlarci di nascosto. Orhan, spinto da Sengul, ha restituito al ragazzo i soldi che gli aveva prestato.

Kadir lascia il lavoro al bar della scuola per andare a lavorare in libreria. Nel frattempo, Kaan ha un diverbio con un ristoratore e i due si affrontano fisicamente.

Kaan viene portato in centrale di polizia, un agente telefona ad Akif, ma lui nega di essere il padre. Kaan consegna il compito di scienze in bianco, rifiutando l'aiuto di Omer, che si era proposto di farlo copiare.

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