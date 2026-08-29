La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 30 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul scopre che Aybike ha una relazione con Berk, e vieta alla figlia di frequentarlo, ma la ragazza continua a parlarci di nascosto. Orhan, spinto da Sengul, ha restituito al ragazzo i soldi che gli aveva prestato.
Kadir lascia il lavoro al bar della scuola per andare a lavorare in libreria. Nel frattempo, Kaan ha un diverbio con un ristoratore e i due si affrontano fisicamente.
Kaan viene portato in centrale di polizia, un agente telefona ad Akif, ma lui nega di essere il padre. Kaan consegna il compito di scienze in bianco, rifiutando l'aiuto di Omer, che si era proposto di farlo copiare.
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