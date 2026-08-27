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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV27 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 27 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 27 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 27 agosto

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Suzan e Harika vogliono dimostrare che Kaan è il figlio biologico di Akif, per farlo architettano un piano per organizzare un test del DNA.

Nel frattempo, i ragazzi raccolgono i soldi per il ballo in maschera della scuola e Sengul si offre di aiutare Aybike, Ogulcan e Asiye con i costumi. Baris propone a Omer di raggiungerlo ogni giorno nel suo locale dopo il lavoro, così da permettergli di esercitarsi con la batteria e ricevere consigli per migliorare.

Orhan e Sengul ricomprano la camicia di Nebahat utilizzando i soldi della scuola. Orhan rischia il licenziamento, ma Berk risolve la situazione.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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