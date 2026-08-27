Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Suzan e Harika vogliono dimostrare che Kaan è il figlio biologico di Akif, per farlo architettano un piano per organizzare un test del DNA.

Nel frattempo, i ragazzi raccolgono i soldi per il ballo in maschera della scuola e Sengul si offre di aiutare Aybike, Ogulcan e Asiye con i costumi. Baris propone a Omer di raggiungerlo ogni giorno nel suo locale dopo il lavoro, così da permettergli di esercitarsi con la batteria e ricevere consigli per migliorare.

Orhan e Sengul ricomprano la camicia di Nebahat utilizzando i soldi della scuola. Orhan rischia il licenziamento, ma Berk risolve la situazione.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google