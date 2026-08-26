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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV26 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 27 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 27 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 27 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 27 agosto

Simge Selcuk (Nebahat) e Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selcuk (Nebahat) e Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Suzan e Harika organizzano in segreto un test del DNA per dimostrare che Kaan è il figlio biologico di Akif. Nel frattempo, i giovani del gruppo riescono a raccogliere i soldi per il ballo in maschera della scuola.

Sengul si offre di aiutare Aybike, Ogulcan e Asiye con i costumi. Orhan e Sengul utilizzano il denaro della scuola per ricomprare la camicia di Nebahat.

Orhan rischia il licenziamento, ma Berk interviene coprendo la cifra con i propri risparmi.

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