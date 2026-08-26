La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 27 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suzan e Harika organizzano in segreto un test del DNA per dimostrare che Kaan è il figlio biologico di Akif. Nel frattempo, i giovani del gruppo riescono a raccogliere i soldi per il ballo in maschera della scuola.
Sengul si offre di aiutare Aybike, Ogulcan e Asiye con i costumi. Orhan e Sengul utilizzano il denaro della scuola per ricomprare la camicia di Nebahat.
Orhan rischia il licenziamento, ma Berk interviene coprendo la cifra con i propri risparmi.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google