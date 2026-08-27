Durante la serata del ballo in maschera Doruk e Asiye ballano insieme, Omer fa coppia con Susen e perfino Ogulcan sembra ottenere attenzioni da parte di Harika.

Quando arriva il momento di eleggere il re e la regina del ballo si creano rivalità e gelosie, che sfociano in uno scontro tra Harika, Aybike e Berk.

Nonostante il caos, Susen viene eletta reginetta della serata e Omer conquista il titolo di re. Proprio in questo momento Suzan irrompe sul palco con una rivelazione sconvolgente.

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