La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 28 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante la serata del ballo in maschera Doruk e Asiye ballano insieme, Omer fa coppia con Susen e perfino Ogulcan sembra ottenere attenzioni da parte di Harika.
Quando arriva il momento di eleggere il re e la regina del ballo si creano rivalità e gelosie, che sfociano in uno scontro tra Harika, Aybike e Berk.
Nonostante il caos, Susen viene eletta reginetta della serata e Omer conquista il titolo di re. Proprio in questo momento Suzan irrompe sul palco con una rivelazione sconvolgente.
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