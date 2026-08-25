Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Nebahat e Suzan cercano di incastrare Akif in un hotel, ma il loro piano fallisce clamorosamente. Akif riesce infatti a ribaltare la situazione e a presentarsi come la vera vittima della vicenda. Successivamente convince Nebahat che Suzan le ha mentito riguardo alla casa che lui le aveva regalato. La donna finisce così per rompere definitivamente con l'amica e riavvicinarsi al marito.

Intanto la polizia smantella una banda di ladri che sfruttava falsi traslochi per svaligiare uffici e abitazioni. Tra le persone fermate ci sono anche Ogulcan e Doruk, coinvolti inconsapevolmente nella vicenda. Grazie alla testimonianza di Ömer, i due ragazzi vengono però e rilasciati.

L'accaduto provoca nuove tensioni tra Doruk e i suoi genitori. Il ragazzo rifiuta di tornare a casa e decide di continuare a vivere da Mazlum. Akif sfrutta la situazione per riconquistare la fiducia di Nebahat e ottenere il suo perdono. Suzan, invece, si ritrova sola.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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