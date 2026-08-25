La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 25 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer, Asiye, Ogulcan, Aybike e Doruk cercano soldi per i biglietti del ballo in maschera: Ogulcan e Omer improvvisano un banchetto di cibo per strada, mentre Doruk propone ad Asiye di esibirsi cantando insieme.
I finti traslocatori aggrediscono Omer e Kadir, ma i compagni li respingono.
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