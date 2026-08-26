Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 26 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Omer, Asiye, Ogulcan, Aybike e Doruk per far fronte alla mancanza di risorse per i biglietti del ballo, improvvisano un banchetto di cibo per strada.

Improvvisamente la quotidianità scolastica viene sconvolta: dei finti traslocatori aggrediscono Omer e Kadir fuori dall'istituto. I loro compagni di classe fortunatamente riescono a mettere in fuga i malviventi.

Nel frattempo, Sengul per sbaglio ha bruciato una camicia di seta di Nebahat. Per evitare che la moglie venga licenziata, Orhan decide di chiedere un prestito in banca per ricomprare lo stesso capo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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