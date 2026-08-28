Dopo essere stato cacciato di casa, Kaan passa la notte in macchina, e si ritrova a metabolizzare il rifiuto del padre. Nebahat, sconvolta dal tradimento del marito, decide di chiedere il divorzio e vorrebbe lasciare subito la casa.

Doruk, nonostante la situazione, torna finalmente a casa dopo i lunghi contrasti con il padre. Intanto, la famiglia Eren cerca di riprendersi dall'aggressione. Omer deve fare i conti con la scoperta del passato di Berk.

Dopo aver scoperto che Tolga era presente sia durante il furto dei telefoni nel negozio in cui lavorava sia nell’aggressione ai danni di Kadir, Omer perde la fiducia nei suoi confronti e decide di affrontarlo.

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