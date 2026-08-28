Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La serata del ballo in maschera del liceo Ataman procede nel migliore dei modi: Doruk e Asiye ballano insieme, Omer fa coppia con Susen e perfino Ogulcan sembra ottenere attenzioni da parte di Harika.
La serata precipita quando arriva il momento di eleggere il re e la regina del ballo: Harika, Aybike e Berk si trovano coinvolti in un duro scontro. Susen viene eletta reginetta della serata e Omer conquista il titolo di re.
Nel pieno dei festeggiamenti Suzan irrompe sul palco con una rivelazione sconvolgente: Kaan è il figlio illegittimo di Akif. La notizia sconvolge Nebahat e distrugge l'equilibrio della famiglia Atakul.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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