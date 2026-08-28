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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV28 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 28 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 28 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 28 agosto

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La serata del ballo in maschera del liceo Ataman procede nel migliore dei modi: Doruk e Asiye ballano insieme, Omer fa coppia con Susen e perfino Ogulcan sembra ottenere attenzioni da parte di Harika.

La serata precipita quando arriva il momento di eleggere il re e la regina del ballo: Harika, Aybike e Berk si trovano coinvolti in un duro scontro. Susen viene eletta reginetta della serata e Omer conquista il titolo di re.

Nel pieno dei festeggiamenti Suzan irrompe sul palco con una rivelazione sconvolgente: Kaan è il figlio illegittimo di Akif. La notizia sconvolge Nebahat e distrugge l'equilibrio della famiglia Atakul.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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