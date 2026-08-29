Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 29 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Dopo essere stato allontanato da casa, Kaan trascorre la notte in macchina, tormentato dal dolore per il rifiuto del padre. Nel frattempo, Nebahat, profondamente ferita dal tradimento del marito, decide di chiedere il divorzio e vorrebbe andarsene immediatamente, ma i figli la convincono a rimanere almeno per la notte. Doruk, nonostante i dissapori con il padre, ritorna a casa.

Nel frattempo, la famiglia Eren cerca di riprendersi dall'aggressione subita dagli uomini che lavoravano nei traslochi con Omer. Quest'ultimo ha scoperto alcuni retroscena sul passato di Berk, viene a sapere che il ragazzo era presente sia durante il furto dei telefoni nel negozio in cui lavorava sia quando Tolga aveva aggredito Kadir.

Kadir porta Emel in libreria e le racconta la storia di Peter Pan. Il suo modo premuroso di parlare alla bambina viene notato da Feridun, che gli propone un lavoro come rappresentante di libri.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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