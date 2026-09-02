Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 2 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir si trova in ospedale a seguito di un grave incidente in motorino. La polizia avvisa Omer e Asiye che corrono in ospedale con il resto della famiglia. Akif confessa a Nebahat che Kadir aveva trovato il filmato sulla morte di Veli e voleva denunciarlo.

Durante l'inseguimento, Melisa si è trovata coinvolta nell'incidente e Akif decide di nascondere ogni prova. Nebahat, Kaan e Süsen vengono coinvolti nel segreto, mentre l'auto viene fatta sparire. Melisa, sconvolta per Kadir, viene calmata con un sedativo.

In ospedale i medici spiegano che l'intervento è riuscito, ma Kadir resta in condizioni gravi in terapia intensiva. Doruk scopre l'accaduto e chiede ad Akif di non ostacolare più l'amore tra Melisa e Kadir.

Intanto, Kaan chiarisce il malinteso sulla causa di paternità e viene riaccolto in famiglia. Asiye crede di vedere Kadir muovere la mano, ma l'infermiera le spiega che potrebbe trattarsi di movimenti involontari. La famiglia resta sospesa tra paura e speranza.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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