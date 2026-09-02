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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV02 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, Kadir muore?

Colpo di scena nel nuovo episodio di Tutto per la mia famiglia in onda mercoledì 2 settembre su Canale 5. Kadir ha un grave incidente e lotta tra la vita e la morte
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Colpo di scena nella nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) in onda mercoledì 2 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Dopo aver scoperto una scioccante verità, Kadir ha un brutto incidente in motorino e lotta tra la vita e la morte.

Tutto per la mia famiglia 2, Kadir muore?

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo aver visto il video che prova che suo padre è morto per mano di Akif, Kadir giura vendetta. Kadir raggiunge Akif e promette di denunciarlo, ma alla guida del suo scooter viene travolto da un auto guidata da Melisa. Senza patente, la giovane è stata costretta a guidare la macchina di Susen a causa di un imprevisto che le costerà caro.

Dopo l'incidente, Kadir versa in gravissime condizioni e viene portato d'urgenza in ospedale, dove viene sottoposto a un delicato intervento. In terapia intensiva si stringono attorno a lui i suoi famigliari, che lo sostengono in questo difficile momento. Kadir continua a lottare tra la vita e la morte.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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