Tutto per la mia famiglia 2, Kadir muore?

Colpo di scena nella nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) in onda mercoledì 2 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Dopo aver scoperto una scioccante verità, Kadir ha un brutto incidente in motorino e lotta tra la vita e la morte.

Dopo aver visto il video che prova che suo padre è morto per mano di Akif, Kadir giura vendetta. Kadir raggiunge Akif e promette di denunciarlo, ma alla guida del suo scooter viene travolto da un auto guidata da Melisa. Senza patente, la giovane è stata costretta a guidare la macchina di Susen a causa di un imprevisto che le costerà caro.

Dopo l'incidente, Kadir versa in gravissime condizioni e viene portato d'urgenza in ospedale, dove viene sottoposto a un delicato intervento. In terapia intensiva si stringono attorno a lui i suoi famigliari, che lo sostengono in questo difficile momento. Kadir continua a lottare tra la vita e la morte.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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