Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Kadir lotta tra la vita e la morte, gli stanno accanto dalla porta della terapia intensiva. Inoltre, Melisa ottiene di poter vedere Kadir solo dopo aver promesso ad Akif e Nebahat di non rivelare mai la verità sull'incidente.
A scuola, Tolga sorprende Cemile mostrando un'insolita vicinanza. Improvvisamente le condizioni di Kadir precipitano e i medici tentano disperatamente di salvarlo, mentre i suoi fratelli continuano a sperare.
Purtroppo Kadir non riesce a superare la crisi e muore.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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