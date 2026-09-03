Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir lotta tra la vita e la morte, gli stanno accanto dalla porta della terapia intensiva. Inoltre, Melisa ottiene di poter vedere Kadir solo dopo aver promesso ad Akif e Nebahat di non rivelare mai la verità sull'incidente.

A scuola, Tolga sorprende Cemile mostrando un'insolita vicinanza. Improvvisamente le condizioni di Kadir precipitano e i medici tentano disperatamente di salvarlo, mentre i suoi fratelli continuano a sperare.

Purtroppo Kadir non riesce a superare la crisi e muore.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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